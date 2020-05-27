Раненый в Киеве гражданин Черногории может быть причастен к заказным убийствам в ЕС – СМИ (видео)

Попали в мужчину из огнестрельного оружия накануне вечером в элитном районе в центре столицы.

Раненый во время стрельбы 37-летний гражданин Черногории может быть причастен к организации заказных убийств на территории Евросоюза.

Об этом ТСН стало известно из собственных источников, говорится в сюжете службы.

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Попали в мужчину из огнестрельного оружия накануне вечером в элитном районе в центре столицы. Двое неизвестных после выстрела бросились бежать из автомобиля, подпалив машину так, что чуть сами не сгорели.

До приезда «скорой» на месте возле раненого мужчины была женщина, которая, по свидетельствам очевидцев, пыталась остановить кровотечение. С ранениями в грудь мужчину доставили в больницу, его состояние медики пока не обсуждают.

В столице был объявлен план «Перехват», однако, дал ли он какой-то результат, пока неизвестно.

Как сообщал УНИАН, сведения по данному факту зарегистрированы в Печерском управлении полиции.

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