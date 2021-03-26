Водителя, который устроил ДТП, уже нашли.

В Киеве в районе станции метро "Почайна" конфликт на дороге закончился стрельбой.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

Как отмечается, на проспекте Бандеры в ходе конфликта один из водителей достал нож и побежал к другому. Для самозащиты тот сделал выстрел вверх с пистолета. Убегая с места инцидента был зацеплен автомобиль Toyota.

Правоохранители ввели план-перехват. На месте продолжают работать правоохранители, образовалась внушительная пробка.

По данным Google Maps, из-за ДТП и проведения ремонтных работ полностью заблокирована улицы Телиги, а также проспект Бандеры - в сторону Левого берега.

В полиции позже уточнили, что водители не поделили дорогу, пишет "Сегодня".

Установлено, что водитель Volkswagen выстрелил в сторону водителя Citroën. После этого нервный водитель-стрелок столкнулся с автомобилем Toyota и удрал с места ДТП. Чтобы его остановить и был введен план "Перехват". Нервного гонщика уже догнали.

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Автор: Юрий Годован