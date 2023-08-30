Юристы отмечают, что наличие детей в авто не дает права нападать на полицейских.

Вчерашние события в Днепре из гибелью мужчины во время задержания всколыхнули общество, разделив людей на тех, кто поддерживает действия полицейского и кто их осуждает.

Юристы компании Миллер подготовили юридический разбор вопросов, которые чаще всего обсуждаются под постами в соцсетях относительно этого события сторонниками разных сторон.

Почему полицейский выстрелил

В пункте 1 ч. 4 ст. 46 Закона Украины "О Национальной полиции" указано, что полицейский уполномочен в исключительных случаях применять огнестрельное оружие, в частности для отражения нападения на полицейского или членов его семьи, в случае угрозы их жизни или здоровью.

Видео дня

Полицейский не предупредил о применении оружия

Юристы отмечают, в такой ситуации закон четко определяет, что полицейский должен предупредить о необходимости прекращения противоправных действий и о намерении использовать оружие.

"Из видео мы видим, что полицейский после нападения на него, поднявшись на ноги, сразу достал пистолет и сделал три выстрела в направлении, где находился водитель. Больше ясности в данную ситуацию могут дать видеозаписи с бодикамер полицейских, поскольку на видео не зафиксировано, что делал водитель после того, как прекратил свое нападение на одного из патрульных. По версии, распространяемой в социальных сетях, водитель сразу напал на другую патрульную, у которой затем были зафиксированы телесные повреждения", - отметили они.

Мог ли полицейский применить оружие без предупреждения ?

В данном случае, по мнению юристов, полицесский не мог применить оружие без предупреждения. В части 6 ст. 46 Закона Украины "О Национальной полиции" определен перечень случаев, в которых полицейский имеет право применить оружие без предупреждения, а именно:

1) при попытке особи, которое задерживает полицейский с огнестрельным оружием в руках, приблизиться к нему, сократив определенное им расстояние, или прикоснуться к оружию;

2) в случае вооруженного нападения, а также в случае внезапного нападения с применением боевой техники, транспортных средств или других средств, угрожающих жизни или здоровью людей;

3) если особь, задержанная или арестованная за совершение особо тяжкого или тяжкого преступления, убегает с применением транспортного средства;

4) если человек оказывает вооруженное сопротивление;

5) для прекращения попытки завладеть огнестрельным оружием.

Куда целил полицейский?

На данный момент в общем доступе нет информации о том, куда именно попала пуля. В законе определяется, что полицейский может применять огнестрельное оружие только с целью причинения лицу такого вреда, который является необходимым и достаточным в такой обстановке, для немедленного отвлечения или прекращения вооруженного нападения. Поэтому здесь также будет важным определение в какую часть тела стрелял и попал полицейский.

В машине были дети

Юристы отмечают, что наличие детей в авто не дает права нападать на полицейских. В любом случае есть законные алгоритмы действий, даже если человек категорически не согласен с позицией правоохранителей. Например, можно обратиться к адвокатам за правовой помощью, фиксировать допущенные правоохранителями нарушения, обратиться на горячую линию патрульной полиции, в Государственное бюро расследований и тому подобное.

Полицейские трогали женщину, которая пересела за руль

На самом деле, то, что женщина села на место водителя - способ защиты от потенциального протокола по ст. 130 КУоАП (Управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения) и не самый лучший. Полицейские должны были предложить мужчине пройти освидетельствование на определение состояния опьянения. В случае отказа - зафиксировать этот факт и составить протокол по ч. 1 ст. 130 КУоАП.

Что важно в расследовании этого дела

Для квалификации действий полицейского именно по ч. 1 ст. 115 УК Украины, как умышленное убийство, следователи ГБР должны будут доказать существование у полицейского намерения и желание именно повлечь смерть водителя. Из практики, в подобных ситуациях, это крайне спорный вопрос, но он прямо влияет на существование состава уголовного правонарушения в действиях полицейского. Как правило, это доказывается комплексом доказательств. В частности, это может быть и локализация телесных повреждений на теле потерпевшего. Проще говоря, если полицейский произвел выстрел в голову потерпевшему, то маловероятно, что он рассчитал задержать его живым.

"Также важно, чтобы следователи ГБР исследовали эту ситуацию в комплексе, не ограничившись лишь зафиксированной частью происшествия. В частности, необходимо установить что именно предшествовало событию, которое зафиксировано на видео; что именно стало причиной и основанием для попытки задержания пассажирки авто; психологическое состояние участников происшествия. Это все в комплексе с другими обстоятельствами будет влиять на возможность квалификации действий полицейского по ч. 3 ст. 365 УК Украины. Откровенно удивляет, что в сети отсутствует какая-либо информация о расследовании в отдельном производстве именно факта нападения на полицейских. По нашему мнению, должно быть зарегистрировано отдельное производство по ст. 345 УК Украины (Насилие в отношении работника правоохранительного органа), в котором будет предоставлена также оценка действиям водителя и пассажирки авто. Это, в свою очередь, обеспечит полноту расследования действий полицейского и поможет ответить на вопрос действительно ли присутствует факт превышения служебных полномочий", - пояснили юристы.

Убийство при задержании в Днепре

По официальной версии ГБР полицейские во время патрулирования пытались остановить элитное авто, водитель которого нарушал правила дорожного движения. После остановки авто, водитель якобы вел себя агрессивно и имел признаки алкогольного опьянения.

Женщина, которая находилась в авто с водителем и пыталась сесть на его место, не выполняла требование полицейского выйти из авто и оказывала сопротивление. При попытке полицейских задержать женщину, мужчина выскочил и напал на правоохранителей. Патрульный применил огнестрельное оружие. Вследствие полученных ранений водитель авто погиб.

По официальной позиции ГБР, действия полицейского квалифицировали по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство), ч. 3 ст. 365 УК Украины (Превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, повлекших тяжкие последствия).