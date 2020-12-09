На остановке мальчик достал травматическое оружие и выстрелил в окно автобуса.

Под Днепром подросток выстрелил из травматического пистолета в окно маршрутки - осколок отлетел его приятелю в глаз.

Об инциденте рассказала местная жительница, которая в момент происшествия находилась в салоне маршрутки №9, передает Dnepr.info.

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По ее словам, в маршрутку вошла большая компания ребят - 13-14 лет. Они вели себя вызывающе и нарушали общественный порядок. На остановке «магазин Кристина» один из них достал травматическое оружие и выстрелил в окно автобуса.

«Стекло в автобусе треснуло полностью. Самое страшное, что осколки (или не знаю что) попали его приятелю, сидевшему в автобусе, в глаз! Я услышала громкий хлопок. Но пассажиры утверждали, что вышедший малолетка выстрелил, сказал «ой» и начал убегать. Я никого не хочу обвинять… Но страшно!!!» - написала встревоженная Ярослава Дамбиш.

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Автор: УНИАН