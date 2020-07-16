Заказчики стрельбы в Броварах до сих пор не установлены – Венедиктова

На протяжении полгода обезврежено 11 организованных банд, 8 из них в Киевской области.

Заказчики стрельбы в Броварах не установлены.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на координационном совещании прокуратуры, полиции и СБУ заявила генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

По ее словам, в течение первого полугодия в Украине обезврежено 11 банд, из них 8 именно в Киевской области, в частности банд, которые устроили стрельбу в Броварах под Киевом.

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Как сказала Венедиктова, 50 участникам стрельбы были объявлены подозрения, 18 из них являются членами организованных преступных группировок.

Вместе с тем, генпрокурор подчеркнула, что заказчики этого преступления до сих пор не установлены.

Кроме того, сказала Венедиктова, за полгода были раскрыты лишь две банды, которые в своей преступной деятельности применяли оружие и взрывчатку как орудие преступления.

Как сообщал УНИАН, утром 29 мая в Броварах произошел конфликт со стрельбой с участием около 100 человек, связанный с распределением междугородних пассажирских перевозок.

В результате конфликта пострадали три человека, двое из них были госпитализированы с огнестрельными ранениями.

Возбуждены уголовные производства по ч. 4 ст. 296 (хулиганство), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами) и ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества), а также по ст. 15 ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство двух и более лиц) Уголовного кодекса Украины.

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