Разборки в Броварах: перестрелку квалифицировали как покушение на убийство

В результате конфликта пострадали три человека, двое из них с огнестрельными ранениями находятся в больнице.

Действия участников перестрелки, произошедшей сегодня утром в Броварах Киевской области, дополнительно квалифицированы как покушение на убийство двух и более лиц.

Как сообщает пресс-служба Нацполиции, в результате конфликта пострадали три человека, два из них с огнестрельными ранениями находятся в больнице.

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"Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 15 ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство двух и более лиц) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

В полиции напомнили, что ранее следователи по данному факту начали три уголовных производства по фактам хулиганства, совершенного группой лиц с применением оружия; умышленного уничтожения или повреждения имущества; незаконного обращения с оружием.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 29 мая, в Броварах Киевской области произошел конфликт со стрельбой относительно междугородных маршрутных перевозок.

Следователи начали досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 4 ст. 296 (хулиганство), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами) и ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

И.о. председателя Киевской областной государственной администрации Василий Володин, в связи с перестрелкой в Броварах, заявил, что "ситуация с нелегальными перевозками зрела годами". Руководство области провело совещание с перевозчиками, работающими на Броварских маршрутах, определенных КОДА и с которыми заключены договоры на организацию перевозок (это, в частности, ООО "Евро-Авто-Альянс" (маршруты 706, 707) и ООО "Союз Авто" (маршруты 701, 803, 340, 906)). Эти перевозчики утверждают, что к утреннему инциденту не имеют никакого отношения и работают в штатном режиме. По данным КОДА, более года никаких изменений в этих маршрутах и перечне компаний, которые их обслуживают, не происходило.

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По данным МВД, в конфликте приняли участие более 100 человек, один автобус с вооруженными людьми приехал из Винницы, другая группа тремя микроавтобусами прибыла из Киева.

Сегодня, 29 мая, начальник Главного управления Национальной полиции в Винницкой области Юрий Педоса отстранен от исполнения обязанностей, его заместитель - начальник криминальной полиции области и руководитель оперативной службы уволены.

Как пояснили в полиции, причиной стали грубые недостатки и просчеты, допущенные в служебной деятельности и в организации работы оперативных подразделений.

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