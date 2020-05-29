Стрельба в Броварах: пули пробили окна в жилой многоэтажке (фото)

Информации о пострадавших жителях пока нет.

Пули от перестрелки в Броварах между мужчинами, которые якобы представляли законный и нелегальный бизнес пассажирских перевозок, попали в окно квартиры жилого дома.

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Соответствующие фотографии news_brovary опубликовал в Іnstagram, отметив, что это фото "от подписчика".

На фото видно простреленные насквозь стекло и боковую часть окна квартиры. Информации о пострадавших жителях пока нет.

Как сообщал УНИАН, в Броварах около сотни человек устроили разборки в стиле 90-х" со стрельбой посреди жилых домов. 10 человек уже задержали. На месте происшествия работают правоохранители устанавливают других участников, обстоятельства и причины инцидента.

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