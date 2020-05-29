"Пообещали титушкам по 800 гривень": в МВД заявили об установлении заказчиков стрельбы в Броварах

Утром в Броварах произошел конфликт со стрельбой из-за междугородных маршрутных перевозок. В результате конфликта пострадали трое человек, двое из них с огнестрельными ранениями находятся в больнице.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что в Киевской области в сфере пригородных перевозок вращаются большие деньги.

Об этом он сказал в программе «Свобода слова Савика Шустера», комментируя сегодняшнюю стрельбу в Броварах.

«В месяц это 18 млн грн, в год 220 млн грн», - сказал Геращенко.

Также он сообщил, что мэр Броваров еще год назад обращался к ОГА и просил не проводить конкурсы на обслуживание пригородного маршрута, потому что это создаст конфликтную ситуацию.

Читайте такжеСтрельба в Броварах: Аваков уточнил количество задержанных и анонсировал ых арест (видео)

Однако, по словам Геращенко, его обращение было проигнорировано, год назад облгосадминистрация провела тендер, в результате которого в Бровары зашел еще один перевозчик, а после двух месяцев карантина, когда перевозок не было, две враждующие группировки - из Винницы и Броваров - решили выяснить отношения, а областная власть не контролировала ситуацию и не обращала внимание на проблемы в сфере перевозок.

По словам Геращенко, сейчас в полиции уже знают заказчиков стрельбы в Броварах, однако сообщать их фамилии нельзя.

«Никто не избежит ответственности. Сейчас идет оперативная работа не только в отношении «титушек», а и относительно тех людей, которые решили, что могут силой выяснять отношения между собой. Они также будут задержаны, и им сообщат о подозрении. Я не хотел бы сейчас называть фамилии, но они нам уже известны, и организаторы «титушек» получат подозрения», - сказал заместитель главы МВД.

Он добавил, что заказчики пообещали «титушкам» по 800 грн за сутки для создания «массовки».

Читайте такжеПерестрелка в Броварах: все подробности разборок в стиле "90-х" (фото, видео)

«Скорее всего, обе группировки не имели намерения применять оружие, но, как обычно бывает в плохих спектаклях, ружье, что висело на стене, выстрелило», - сказал Геращенко.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 29 мая, в Броварах Киевской области произошел конфликт со стрельбой по междугородных маршрутных перевозок.

В результате конфликта пострадали трое человек, двое из них с огнестрельными ранениями находятся в больнице.

Следователи начали досудебное расследование в уголовных процессах по ч. 4 ст. 296 (хулиганство), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами), ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества), а также по ст. 15, ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство двух и более лиц) Уголовного кодекса Украины.

Читайте такжеПолиция разыскивает 5 авто, на которых скрылись участники стрельбы в Броварах

В связи со стрельбой в Броварах т.в.а. председателя Киевской облгосадминистрации Василий Володин заявил, что "ситуация с нелегальными перевозками зрела годами". Руководство области провело совещание с перевозчиками, работающими на броварских маршрутах, определенных КОДА, с которыми заключены договоры на организацию перевозок (это, в частности ООО "Евро-Авто-Альянс" (маршруты 706, 707) и ООО "Союз Авто"( маршруты 701, 803, 340, 906)). Эти перевозчики утверждают, что к утреннему инциденту не имеют никакого отношения и работают в штатном режиме. По данным КОДА, за более год никаких изменений в этих маршрутах и перечня компаний, которые их обслуживают, не происходило.

По данным МВД, в конфликте приняли участие более 100 человек, один автобус с вооруженными людьми приехал из Винницы, другая группа тремя микроавтобусами прибыла из Киева.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram