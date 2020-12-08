Спикер ГПСУ Андрей Демченко подчеркнул, что украинская сторона заинтересована в объективной и всесторонней проверке.

Российская сторона отказалась от встречи с украинскими пограничниками, заявив, что ФСБ будет сама расследовать инцидент со стрельбой, произошедший 4 декабря.

Об этом УП сообщил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

Еще одну погранично-представительную встречу на более высоком уровне инициировали украинские пограничники. Первая состоялась между помощниками пограничных представительств и не дала никаких результатов, так как российская сторона не представила объективной информации о возможном нарушении границы и гибели человека.

«Учитывая это, Государственная пограничная служба Украины обратилась к пограничному представителю Российской Федерации по Белгородской и Воронежской областям провести встречу заместителей Пограничных представителей сторон. В то же время российская сторона заявила о проведении одностороннего расследования и не согласилась на предложенную встречу. Ее проведение они считают преждевременным. Кроме того, РФ не сообщила, когда такая встреча вообще может произойти», - сказал он.

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Демченко подчеркнул, что украинская сторона заинтересована в объективной и всесторонней проверке.

«Однако, учитывая вышеуказанные обстоятельства, эта ситуация похожа исключительно на манипулирование и сокрытие информации и непонятные провокационные действия», - считает спикер ГПСУ.

Также Демченко не смог подтвердить информацию о гибели гражданина Украины, россиянина по национальности Евгения Голубева, 1993 года рождения. Он объяснил, что российская сторона не сообщила какой-либо информации о якобы погибшем.

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4 декабря ФСБ РФ заявила о перестрелке на участке границы с Украиной в районе Белгородской и Воронежской областей. Отмечалось, что пограничники пресекли незаконную попытку нарушения границы тремя вооруженными неизвестными. В результате один из них получил ранения, не совместимые с жизнью, а двое пропали на территории Украины

В ГПСУ заявили, что не фиксировали никаких выстрелов у российской границы и начали проверку информации.

На соответствующий участок границы Украины направили дополнительные группы пограничников. Для выяснения всех обстоятельств были привлечены сотрудники взаимодействующих органов. Но российская сторона не смогла подтвердить факт выстрелов и гибели человека.

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Автор: Денис Прядко