В одном из сел Городнянского района Черниговщины пьяный мужчина открыл стрельбу на пилораме.
Об этом сообщает сектор коммуникации полиции Черниговской области.
Сообщение об инциденте на территории лесоперерабатывающего предприятия поступило в полицию в воскресенье, 8 ноября. На место происшествия немедленно прибыла группа реагирования патрульной полиции.
Правоохранители установили, что 38-летний житель села, находясь в нетрезвом состоянии, на почве неприязненных отношений устроил конфликт с работниками пилорамы. В процессе выяснения отношений гражданин произвел несколько выстрелов из охотничьего карабина «Сайга». В результате стрельбы никто не пострадал.
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Полицейские задержали стрелка и поместили в изолятор временного содержания. Оружие и стреляные гильзы изъяты.
Полиция установила, что карабин не зарегистрирован должным образом. По словам злоумышленника, оружие было собственностью его отца, погибшего более 20 лет назад. С тех пор «Сайгой» никто не пользовался. Эта информация сейчас проверяется.
Следователь полиции открыл производство по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство, совершенное с применением огнестрельного или холодного оружия). Злоумышленнику грозит до семи лет лишения свободы. Продолжается досудебное расследование.
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