Стрелок помещен в изолятор временного содержания.

В одном из сел Городнянского района Черниговщины пьяный мужчина открыл стрельбу на пилораме.

Об этом сообщает сектор коммуникации полиции Черниговской области.

Сообщение об инциденте на территории лесоперерабатывающего предприятия поступило в полицию в воскресенье, 8 ноября. На место происшествия немедленно прибыла группа реагирования патрульной полиции.

Правоохранители установили, что 38-летний житель села, находясь в нетрезвом состоянии, на почве неприязненных отношений устроил конфликт с работниками пилорамы. В процессе выяснения отношений гражданин произвел несколько выстрелов из охотничьего карабина «Сайга». В результате стрельбы никто не пострадал.

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Полицейские задержали стрелка и поместили в изолятор временного содержания. Оружие и стреляные гильзы изъяты.

Полиция установила, что карабин не зарегистрирован должным образом. По словам злоумышленника, оружие было собственностью его отца, погибшего более 20 лет назад. С тех пор «Сайгой» никто не пользовался. Эта информация сейчас проверяется.

Следователь полиции открыл производство по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство, совершенное с применением огнестрельного или холодного оружия). Злоумышленнику грозит до семи лет лишения свободы. Продолжается досудебное расследование.

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Автор: Денис Прядко