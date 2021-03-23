В столице будут судить врача за разбойные нападения, мошенничество и покушение на убийство.

Прокуратура сообщила о подозрении 33-летнему киевскому врачу-стоматологу в совершении покушения на убийство, разбойных нападениях, воровстве, мошенничестве в особо крупных размерах и угрозе насилием в отношении работника правоохранительного органа.

Как сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры, мужчину подозревают по ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115, ч. 3 ст. 185, ч. 3 ст. 187, ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 345 Уголовного кодекса Украины.

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"В ходе досудебного расследования установлено, что с мая 2019 по сентябрь 2020 года упомянутый гражданин, занимаясь стоматологической практикой, вводил пациентов в заблуждение, сообщая им ложную информацию относительно необходимого объема медицинского лечения. Таким образом, злоумышленник завладел около 400 тыс. грн своих пациентов", - говорится в сообщении.

Кроме того, в марте 2020 года врач под предлогом необходимости осуществления медицинских процедур проник в жилище одной из пациенток и похитил банковскую карту, с которой снял 78 тыс. грн.

Также в июне прошлого года подозреваемый под предлогом сопровождения одной из пациенток домой применил сильнодействующие вещества, от которых потерпевшая потеряла контроль над своими действиями. Пользуясь ее полубессознательном в состоянии, мужчина завладел деньгами и материальными ценностями женщины на общую сумму 63 тыс. грн.

"Кроме того, указанный гражданин подозревается в покушении на убийство 70-летней гражданки путем подключения электрических проводов, которые заранее имел при себе, к электропитанию напряжением 220 Вт в электрическом щитке, расположенном рядом с квартирой проживания потерпевшей", - добавляют в пресс-службе.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Во время заседания по избранию меры пресечения подозреваемый совершал угрозы в адрес прокурора, в связи с чем ему дополнительно инкриминируется ч. 1 ст. 345 УК Украины.

Также на рассмотрении судов находятся еще два уголовных производства в отношении этого лица по фактам совершения других тяжких преступлений. В частности, в Дарницком районном суде столицы по ч. 1 ст. 187, ч. 3 ст. 185 УК Украины и Броварском районном суде Киевской области по ч. 3 ст. 185 УК Украины.

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Автор: Инна Андалицкая