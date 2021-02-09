Водители автомобилей лишь чудом не пострадали.

На Северном мосту в Киеве накануне столкнулись грузовой автомобиль БАЗ и Ford. Машины получили сильные повреждения, их пришлось эвакуировать.

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Видео происшествия обнародовала столичная патрульная полиция. На кадрах можно видеть, что легковое авто теряет управление и влетает в грузовик, ехавший впереди. Тогда управление теряет уже грузовое авто.

Отмечается, что водители автомобилей не пострадали.

Патрульные составили протокол по ст. 124 КУоАП (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее ДТП).

Авария серьезно осложнила движение на мосту, в течение нескольких часов транспорт мог проехать только через одну полосу.

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Автор: Дмитрий Захаров