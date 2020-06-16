"Негодяи должны быть наказаны": Шмыгаль прокомментировал избиение полицией активистов под судом

15 июня под Шевченковским судом Киева произошли столкновения, полиция задержала 5 человек.

Премьер-министр Денис Шмигаль прокомментировал вчерашние столкновения активистов с полицией под зданием Шевченковского райсуда Киева.

Об этом он рассказал в эфире Свободы слова.

«Абсолютно неприемлемыми считаю те случаи, которые у нас произошли в стране. Сочувствую пострадавшим, их семьям. Считаю, что негодяи, которые одеваются в форму Национальной полиции, совершают преступления и должны быть неотвратимо и жестко наказаны», – заявил Шмыгаль.

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Напомним, 15 июня под Шевченковским судом Киева, который избирал меру пресечения экс-руководителю одесского "Правого сектора" Сергею Стерненко, подозреваемому в умышленном убийстве, произошли столкновения, полиция задержала 5 человек. При этом СМИ зафиксировали, как правоохранители избивали протестующего.

Как сообщал УНИАН, сегодня вечером Шевченковский районный суд Киева удовлетворил ходатайство прокуроров применив к общественному активисту Сергею Стерненко круглосуточный домашний арест.

Местом домашнего ареста судья назвал ул. Приморскую, 37 г. Одесса, где зарегистрирован Стерненко. После оглашения постановления активист заявил, что не сможет там находиться, поскольку это военная часть, и его туда не впустят. Стерненко отметил, что когда-то там был зарегистрирован его отец, и соответственно он, но уже давно никакого отношения к этому адресу нет.

В 2018 году на Стерненко было совершено три нападения. Он связывает их со своей активной общественной деятельностью, в частности участием в акциях против застройки Одессы. СБУ открыла дело по факту смертельного ранения одного из мужчин, которые совершили на него нападение в 2018 году, Ивана Кузнецова.

11 июня Стерненко сообщили о подозрении в совершении преступления по ст. 115 ч. 1 (умышленное противоправное причинение смерти другому человеку) и ст. 263 ч. 2 (ношение холодного оружия без предусмотренного законом разрешения) Уголовного кодекса Украины. В СБУ заявили, что экспертиза подтвердила версию об умышленном убийстве Стерненко своего нападающего Кузнецова.

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