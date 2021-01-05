За 5 дней нового года полицейские обнаружили в зоне Чернобыльской атомной электростанции 14 нелегальных туристов.
Читайте такжеСБУ задержала мужчину, призвавшего к отделению Закарпатья от УкраиныОб этом говорится в сообщении на сайте Национальной полиции Украины в Киевской области.
"На днях, во время патрулирования зоны ЧАЭС, у отселенного города Припять полицейские обнаружили пятерых искателей экстремального туризма. Ими оказались 23-летний и 36-летний жители Винницкой области, 29-летний киевлянин, 20-летний житель Житомирской области и 20-летний одессит", - говорится в сообщении.
Кроме того, девятерых туристов-экстремалов из Киева правоохранители обнаружили вблизи сел Полесское, Мартыновичи и у КПП "Чернобыль-2". "Самому старшему из них 32 года, а младшему - 20", - отметили в полиции.
В отношении всех нарушителей полицейские составили протоколы по ст. 46-1 (Нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению) Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Им грозит наказание в виде штрафа от 20 до 30 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 340 до 510 грн). Административные материалы направлены в суд для принятия решения, добавили в полиции.
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