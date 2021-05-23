Правоохранителей заставили искать несуществующий вертолет.

Житель одного из сел Черкасской области заставил полицию выдвинуться на поиски упавшего вертолета. Выяснилось, что никакого вертолета не было.

Правоохранители опубликовали аудиозапись разговора мужчины с диспетчером линии "102". На нем звонивший заявляет, что в селе Терновка на Смелянщине упал вертолет.

"Извините, но нужно срочно! Потому что здесь недавно упал вертолет!.. Крутился, вертелся... Я серьезно говорю! Я прошу вас! Потому что там могут быть жертвы... Он над Терновкой крутился, вертелся...", - сказал мужчина.

По словам заявителя, у вертолета работал только один двигатель, поэтому он не смог сесть на поле.

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Однако экипаж полиции все же выехал на поиски вертолета. Местные жители рассказали правоохранителям, что утром над селом действительно пролетал вертолет, но падений они не видели и не слышали. В конце концов ни одного летательного аппарата найти не удалось.

На мужчину составили административный протокол по статье 183 КУоАП. Такой заведомо ложный вызов спецслужб влечет за собой штраф от трех до семи необлагаемых минимумов доходов граждан (51-119 грн).

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Автор: Катерина Комолова