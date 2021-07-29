К спасателям обратились туристы, которые сообщили, что три человека нуждаются в помощи после удара молнии.

В Карпатах в туристов попала молния.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС на своей странице в Facebook.

Инцидент произошел сегодня, 29 июля, в 13:00. К спасателям обратились туристы, которые сообщили, что три человека нуждаются в помощи после удара молнии.

"Это случилось, когда группа из восьми человек двигались по маршруту в районе гора Круглая Боржавского хребта", - рассказали в ГСЧС.

Для проведения поисково-спасательных работ на спецтехнике отправились специалисты Воловецкой горной поисково-спасательной группы. В 16:16 пострадавшие были найдены. После оказания им первой доврачебной помощи спасатели доставят их в пгт Межгорье, где передадут под опеку медиков.

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Автор: Денис Прядко