При попытке спасти собаку они надышались ядовитых веществ. У супругов остался сын.

В Кропивницком погибли молодые супруги, пытавшиеся спасти собаку из выгребной ямы.

Как сообщает Суспильне, по данному факту полиция начала уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство) с примечанием "несчастный случай". Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия.

По информации местного издания Кировоградская правда, погибли Юлия и Валерий Чумаки.

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Трагедия произошла во дворе семейства. При попытке спасти собаку, упавшую в выгребную яму, они надышались ядовитых веществ и газов. У супругов остался сын.

Знакомая Юлии Наталья рассказала, что погибшая занималась танцами, была фотографом и практиковала психологию.

"Рассказывала постоянно, как любят собаку кане-корсо. О сыне ... что он у них замечательный. О том, что любят с мужем путешествовать, и как появляется возможность, то куда-то едут. Она очень любила жизнь и часто говорила, что надо жить сейчас. Такое невыразимое горе!" - поделилась женщина.

Трагическая гибель мастера лифта в Одессе

В конце августа в Одессе в лифтовой шахте раздавило мужчину, который проводил работы по разблокировке дверей лифта, где застряли люди.

Во время неожиданного запуска подъемника с первого на восьмой этаж он находился на его крыше. Мастер получил травмы, несовместимые с жизнью.

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