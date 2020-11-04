Ребенка госпитализировали, злоумышленнику сообщили о подозрении.

В Тернопольской области правоохранители задержали мужчину, жестоко избившего своего четырехлетнего пасынка. По словам задержанного, мальчик капризничал и не слушался.

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Как сообщается на сайте областной полиции, успокоить ребенка злоумышленник решил силой. Он несколько раз ударил малыша руками по голове и телу, а после этого поднял и бросил на пол.

Спасти ребенка от побоев пыталась мать. Однако мужчина не подпускал ее к сыну и продолжал избиение. В какой-то момент женщина выхватила малого и убежала с ним к соседке. Уже оттуда вызвала скорую и полицию.

Ребенка с телесными повреждениями средней тяжести госпитализировали в больницу. У нее диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, закрытый переломом ноги, множественные ссадины лица, шеи, обеих ног и рук.

«Воспитателя задержали, ему объявлено подозрение по ст. 122 УКУ Умышленное средней тяжести телесное повреждение. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

У подозреваемого есть восьмилетняя дочь от первого брака, а с матерью избитого пасынка они имеют собственного десятимесячного сына. Данная семья стоит на учете в службе по делам детей как неблагополучная и малообеспеченная.

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Автор: Дмитрий Захаров