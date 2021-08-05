Возле дома приходится дежурить правоохранителям.

В Киеве пенсионерка бросала в детей, игравших под домом, утюг и посуду. Журналистам удалось пообщаться с соседями женщины и узнать кое-что о ней.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Бабушка живет на восьмом этаже и уже несколько дней, говорят ее соседи, бросает из окна вещи на головы прохожих и игровую площадку. Только сегодня на место дважды вызвали патрульных и медиков. В итоге дверь квартиры ломали спасатели. Возле самого дома можно увидеть разбросанные тапочки, битое стекло, детали холодильника и другие предметы. Рядом дежурят полицейские на случай новой "атаки" из окна.

Одна из соседок женщины рассказывает, что началось все еще зимой. Сначала из окон летела одежда - ее до сих пор можно увидеть на деревьях. Потом пенсионерка лила из окон воду, говоря, что"моет пол". Потом начался настоящий террор, из-за которого несколько семей даже были вынуждены переехать из дома. Ночью бабушка стучит по батареям, не давая соседям спать.

"Мне страшно, что она откроет газ и наш подъезд просто взлетит на воздух", - говорит соседка пенсионерки.

На прошлой неделе с балкона женщины полетела острая керамическая плитка и упала возле детской коляски. Затем настал черед бытовой техники.

Сегодня в квартиру прибыла дочь пенсионерки. Сначала она отказывалась открыть дверь, но потом, согласившись, не смогла этого сделать из-за раскуроченных замков. Дверь выламывали сотрудники ГСЧС. В дом удалось попасть и медикам - они не исключили, что женщину придется доставить в больницу и провести психиатрическое обследование.

Детали узнавайте из сюжета:

Автор: Юрий Годован