Сейчас полиция разыскивает тело.

На одном из хуторов в селе Гологорки Золочевского района Львовской области собаки принесли во двор дома человеческую ногу.

Об этом местному изданию «Золочев.нет» сообщили в районном отделе полиции области.

Читайте такжеВо Львове 15-летний забил до смерти бездомнуюПо словам правоохранителей, нога была повреждена, ее уже передали на экспертизу. В полиции предполагают, что это может быть конечность местного жителя.

«Нога может принадлежать одному из жителей села Гологорок, который в конце осени 2020 года пропал без вести и сейчас находится в розыске... Кроме того, эта нога может иметь происхождение и от другого неустановленного лица», — рассказал следователь Николай Яремчук.

Правоохранители просят помочь с поисками тела сотрудникам полиции и Национальной гвардии, и если кто-то владеет информацией о том, откуда эта нога могла взяться, кому она может принадлежать и как она попала в домохозяйство жителей хутора — обратиться на линию 102 или в Золочевский отдел полиции.

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Автор: Катерина Комолова