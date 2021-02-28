На одном из хуторов в селе Гологорки Золочевского района Львовской области собаки принесли во двор дома человеческую ногу.
Об этом местному изданию «Золочев.нет» сообщили в районном отделе полиции области.
Читайте такжеВо Львове 15-летний забил до смерти бездомнуюПо словам правоохранителей, нога была повреждена, ее уже передали на экспертизу. В полиции предполагают, что это может быть конечность местного жителя.
«Нога может принадлежать одному из жителей села Гологорок, который в конце осени 2020 года пропал без вести и сейчас находится в розыске... Кроме того, эта нога может иметь происхождение и от другого неустановленного лица», — рассказал следователь Николай Яремчук.
Правоохранители просят помочь с поисками тела сотрудникам полиции и Национальной гвардии, и если кто-то владеет информацией о том, откуда эта нога могла взяться, кому она может принадлежать и как она попала в домохозяйство жителей хутора — обратиться на линию 102 или в Золочевский отдел полиции.
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