По предварительным данным, супружеская пара переходила дорогу по пешеходному переходу.

Утром на Житомирской трассе внедорожник насмерть сбил двоих людей.

Читайте такжеВ Одессе мужчина стрелял в полицейских, приехавших к нему с обыскомОб этом идёт речь в сюжете ТСН.

Вероятно, причиной ДТП мог стать снегопад - Киев и область заметает с самого утра.

По предварительным данным, супружеская пара переходила дорогу по пешеходному переходу, когда их на скорости сбил автомобиль Porsche.

Отмечается, что автомобиль протянул тела людей на 50 метров от пешеходного перехода. На месте работает полиция.

Снег в Киеве

Киев в среду, 23 декабря, начало засыпать снегом. Осадки фиксируют в нескольких районах украинской столицы.

По состоянию на утро, на 10:00, снег можно наблюдать в Подольском районе. Там он менее чем за час присыпал землю. В Святошинском районе осадки тоже есть, но не такие сильные.

Из-за снегопада Киев скован глухими пробками.

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Автор: УНИАН