Смягчение карантина в Черкассах: мэр города получил повестку в полицию (фото)

С 30 апреля в Черкассах смягчили карантинные ограничения. Аваков пообещал реакцию правоохранительных органов.

Городской глава Черкасс Анатолий Бондаренко опубликовал повестку о вызове к следователю ГУ Нацполиции.

Фото повестки Бондаренко выложил в Фейсбуке.

В документе указано, что он должен явиться к следователю в 12:00 в понедельник, 4 мая.

"Свежая прилетела... Власть новая, методы старые", — написал Бондаренко.

Как сообщал УНИАН, с 30 апреля в Черкассах смягчили карантинные ограничения. Сегодня, 1 мая, полиция начала уголовное производство из-за смягчения властью Черкасс карантинных мер, введенных с целью противодействия распространению коронавируса.

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Министр внутренних дел Арсен Аваков предупредил мэра Черкасс Анатолия Бондаренко о готовности прибегнуть к жесткому реагированию из-за смягчения карантинных мер.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов осудил решение властей Черкасс смягчить карантинные ограничения. Он сказал, что на Черкасщине за все время пандемии подтверждено 296 случаев COVID-19. За последние сутки было выявлено еще 6 больных лиц. Также всего было зарегистрировано 9 умерших от COVID-19, в том числе сегодня был еще один летальный случай.

Городской голова Черкасс Бондаренко считает, что в городе нет никакой угрозы вспышки коронавируса.