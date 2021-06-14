Начальница поезда Светлана Костенко заявила, что украинцы не любят ремни безопасности

Мужчина, который упал со второй полки и умер в поезде Рахов – Киев, не был пристегнут специальными ремнями. Начальница поезда Светлана Костенко заявила, что такие ремни обычно просят для детей, а взрослым они не нравятся.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

По словам Костенко, обычно пассажиры просят ремни безопасности только для детей, а взрослые пассажиры жалуются, что они им мешают.

"Сегодня одного проводника у нас обматерили. Мол, они им мешает. Кто-то забрасывает их наверх. Их могут попросить все", - отметила начальница поезда.

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В то же время работник детского лагеря Максим, который ехал в том же злосчастном поезде, рассказал, что с ним ехал 10-летний мальчик, которому не дали ремни безопасности, заявив, что их просто нет

"Я был в соседнем вагоне. Мы где-то в 06:40 должны были прибыть, а примерно в 06:30 я проснулся, потому что поезд остановился в Фастове. Поинтересовался, почему так долго стоим в Фастове. Оказалось, что там умер человек в соседнем вагоне", - рассказал мужчина.

В свою очередь бывший менеджер "Укрзализныци" Александр Рудоманов подчеркнул, что пассажиры обязательно должны использовать ремни безопасности. Такое правило действует с 2019 года после того, как травмировался ребенок.

"Их проводник имеет вешать перед началом рейса. Если проводник их не дает, то набираете "горячую линию" и оставляете об этом обращении", - подытожил Рудоманов.

Напомним, что в ночь на 12 июня пассажир поезда № 358 "Рахов – Киев" упал с верхней полки, а утром скоропостижно скончался. Причины смерти мужчины выясняют.

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Автор: Анастасия Горбачева