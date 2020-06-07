Авто отбросило на 100 метров: в Одесской области в результате ДТП погиб человек, трое госпитализированы

Среди пострадавших - маленький ребенок.

В результате дорожно-транспортного происшествия, произошего под Одессой, один человек погиб и трое госпитализированы.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Одесской области, сегодня на автодороге Одесса-Киев возле села Бурдовка Раздельнянского района водитель BMW не справился с управлением и врезался в отбойник.

Читайте такжеПод Житомиром избили нардепа – СМИ

«В результате полученных телесных повреждений водитель - житель Овидиопольского района, 1967 года рождения, погиб на месте. Трое пассажиров, в том числе ребенок 2017 года рождения, госпитализированы с травмами различной степени тяжести», - сообщили в отделе.

Сейчас на месте аварии работает следственно-оперативная группа по расследованию дорожно-транспортных происшествий. Полицейские устанавливают все обстоятельства ДТП и решают вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами).

По предварительным данным, водитель значительно превысил скорость, у автомобиля лопнуло колесо. Потеряв управление, иномарка врезалась в отбойник, затем ее отбросило на 100 метров от места аварии.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram