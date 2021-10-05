Пострадавшие попали в харьковскую больницу неотложной медпомощи, один из них умер через несколько часов, а водитель грузовика не остался на свободе.

В Харькове полиция задержала водителя грузовика, совершившего наезд на двух подростков.

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

Отмечается, что 33-летний водитель задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

В полиции добавили, что в результате ДТП дети получили тяжелые травмы. Их доставили в харьковскую горбольницу неотложной медицинской помощи. Один из пострадавших через несколько часов скончался в медицинском учреждении.

Напомним, 4 октября в Харькове автомобиль "DAF XS" совершил наезд на двух 12-летних подростков, которые пересекали дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате столкновения мальчики получили травмы, их госпитализировали.

По данному факту начато производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами) Уголовного кодекса.

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Автор: Светлана Макринская