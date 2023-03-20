Народный депутат вчера сбил пешехода за пределами нерегулируемого перехода на автодороге Тернополь-Львов-Рава-Русская.

Председатель Тернопольской областной организации партии "Слуга народа" Владимир Гевко, который вчера вечером попал в ДТП со смертельным исходом, был трезв.

"Предварительно установлено, что 19 марта вечером на автодороге сообщением "Тернополь–Львов–Рава-Русская" в поселке Золочевского района Львовской области автомобиль, за рулем которого был народный депутат, сбил пешехода. Инцидент произошел за пределами нерегулируемого пешеходного перехода. От полученных травм пострадавший скончался. Согласно освидетельствованию на устройстве "Драгер", водитель был трезв", - говорится в сообщении на сайте Государственного бюро расследований.

В настоящее время решается вопрос об открытии уголовного производства, предусмотренного частью 2 статьи 286 "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, повлекшее смерть потерпевшего" Уголовного кодекса Украины.

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Смертельное ДТП с нардепом Гевко - что известно

19 марта народный депутат от "Слуги народа" Владимир Гевко стал участником ДТП, в которой погиб человек.

Депутат написал в Facebook, что он сотрудничает со следствием, прошел проверки на алкоголь и наркотики, сдал необходимые анализы и в дальнейшем планирует участвовать во всех следственных и процессуальных действиях.

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