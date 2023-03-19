Депутат заявил, что сотрудничает со следствием.

Народный депутат от "Слуги народа" Владимир Гевко стал участником дорожно-транспортного происшествия, в котором погиб человек.

Об этом Гевко написал на своей странице в социальной сети Facebook. "Сегодня случилось дорожно-транспортное происшествие, которое закончилось трагедией. Одним из участников этого ужасного инцидента был я, другого врачи, к сожалению, спасти не смогли", - отметил он.

По словам Гевко, он сотрудничает со следствием, в частности, прошел все проверки на алкоголь и наркотики, сдал все необходимые анализы и в дальнейшем планирует участвовать во всех следственных и процессуальных действиях.

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"До сих пор не могу прийти в себя. К сожалению, трагедии на дороге - не редкость. Но нам всегда хочется верить, что этого никогда не случится с нами. Приношу искренние соболезнования и извинения близким погибшего. Нет таких слов, которые могут помочь этой беде. Но я со своей стороны сделаю все, что в моих силах, чтобы семья трагически погибшего получила всю поддержку и помощь, которая нужна для того, чтобы пережить это страшное горе", - добавил он.

Нардеп также уточнил, что сейчас ему "очень тяжело", и он не знает, "как найти в себе силы пережить эту трагедию".

Что известно о Гевко

Гевко родом из Тернопольской области. В 2019 году он был избран народным депутатом 9-го созыва по 167 округу (Тернопольская область) от партии "Слуга народа" как беспартийный.

Сейчас является заместителем председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам бюджета, а также председателем Тернопольской областной организации партии "Слуга народа".

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