Оказалось, что водитель и погибшая были соседями по дому.

На Черниговщине заведующий хирургического отделения больницы сбил женщину и уехал, оставив ее без помощи. О смертельной аварии сообщил случайный свидетель. Он сразу позвонил правоохранителям.

Авария случилась в Куликовке, сообщается в сюжете ТСН.

Водителя полиция нашла очень быстро. Свидетель позвонил в полицию и сообщил, что на трассе мужчина что-то разглядывал на обочине, а потом уехал.

Очевидец подошел к месту, где был водитель, и увидел ужасное - на снегу лежала окровавленная женщина. Обломки от бампера машины, детали велосипеда и даже конфеты, которые женщина, вероятная везла детям, - все это до сих пор лежит возле трассы.

Водителя, сбившего женщину, копы нашли в течение часа. Им оказался врач - заведующий хирургического отделения. Мужчина был дома, копы заметили, что тот был пьян. От медицинского освидетельствования на алкоголь он отказался и сразу начал просить, чтобы его отвезли в больницу.

Сейчас решается вопрос об объявлении подозрения. Сам водитель находится в больнице.

Читайте такжеДТП с харьковским "мажором": следователи завершили расследованиеВ хирургическом отделении, где работает мужчина, рассказали, что он был на работе до 15:30 и не выпивал. Сотрудники не смогли сказать о враче ничего хорошего или плохого. Директор заведения говорит, что лично знала женщину, которая погибла в смертельном ДТП.

Оказалось, что водитель и женщина были соседями. Мужчина живет в одном доме, где жила погибшая, в соседних подъездах. Прожили вместе несколько десятков лет.

Почему водитель сбил женщину, а затем оставил ее без помощи и скрылся, выясняют правоохранители. По словам свидетеля, мужчина смотрел на тело погибшей, однако он почему-то не вызвал скорую помощь.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Днепре две машины столкнулись на "зебре": одно авто улетело в остановку и сбило людей.

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