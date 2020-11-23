ДТП произошло с участием микроавтобуса Mercedes Sprinter с украинской регистрацией.

В Словакии в результате дорожно-транспортного происшествия погибла гражданка Украины, еще двое украинцев госпитализированы.

Читайте такжеВ Болгарии произошло масштабное ДТП с участием украинца: много пострадавших (видео)Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины.

По информации посольства Украины в Словакии, ДТП произошло сегодня на трассе R1 вблизи села Тековске Немце Нитрянского края с участием микроавтобуса Mercedes Sprinter с украинской регистрацией.

"В результате ДТП погибла одна гражданка Украины, двое граждан Украины получили травмы и были госпитализированы в больницу города Нитра", - заметили в МИД.

Продолжается расследование причин аварии.

Дело находится на контроле посольства Украины в Словакии.

Новости по теме

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Виталий Саенко