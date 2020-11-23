В Словакии в результате дорожно-транспортного происшествия погибла гражданка Украины, еще двое украинцев госпитализированы.
Читайте такжеВ Болгарии произошло масштабное ДТП с участием украинца: много пострадавших (видео)Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины.
По информации посольства Украины в Словакии, ДТП произошло сегодня на трассе R1 вблизи села Тековске Немце Нитрянского края с участием микроавтобуса Mercedes Sprinter с украинской регистрацией.
"В результате ДТП погибла одна гражданка Украины, двое граждан Украины получили травмы и были госпитализированы в больницу города Нитра", - заметили в МИД.
Продолжается расследование причин аварии.
Дело находится на контроле посольства Украины в Словакии.
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