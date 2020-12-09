Правоохранителям пришлось стрелять по колесам автомобиля мужчины.

В городе Белгород-Днестровский Одесской области патрульные полицейские задержали мужчину, который устроил скандал на «Новой почте» и пытался сбить на автомобиле правоохранителей.

Читайте такжеВ киевском ТРЦ охрана избила посетителя, использовавшего шарф вместо маски (видео)Как сообщили УНИАН в Белгороде-Днестровском отделе полиции, инцидент произошел на текущей неделе.

Отмечается, что 34-летний мужчина отказался рассчитываться за присланную ему на «Новую почту» посылку и устроил в почтовом отделении скандал.

На место происшествия прибыл наряд полиции, однако нарушитель повел себя еще агрессивнее, «бросался» на правоохранителей, обзывался, а затем попытался скрыться с места происшествия.

Полицейские преградили ему дорогу, но мужчина сел в свой автомобиль и поехал прямо на них.

"Чтобы не допустить наезда, правоохранители вынуждены были стрелять из табельного оружия по колесам. Тогда злоумышленник развернулся и уехал. Беглеца заблокировали в нескольких сотнях метров от места происшествия и доставили в территориальный отдел полиции", - сообщили в главке.

По словам заместителя начальника Белгород-Днестровского отдела полиции Александра Леконцева, мужчине сообщено о подозрении в совершении хулиганства по ч. 3 ст. 296 Уголовного кодекса Украины. Как выяснилось, нарушитель оказался местным жителем, ранее судимым за похищение и кражу.

Суд избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Вместе с этим по факту применения сотрудником полиции огнестрельного оружия руководство ГУНП в Одесской области инициировало проведение служебного расследования. Правовую оценку его действиям предоставят после его завершения.

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Автор: Лариса Козовая