Житель Умани Владислав Гридасов заступился за киевскую блогершу di.rubens (Таисия (Маламан) Онацкая), которая призналась в своей любви к России, и пригрозил избить офицера Вооруженных сил Украины (ВСУ) Анатолия Штефана «Штирлица».
Сообщение об этом появилось на Facebook-странице "День Пехоты"
"Давайте толпой поймаем этого вояку и заставим извиниться. Если не поймет, можно будет отп**дить и облить зеленкой чисто для прикола, чтобы понимал, что бывает, если трогать молодежь. И заставить снять с сайта "Миротворец", потому что там публикуют ни в чем не виновных людей, которые потом умирают странным образом", – написал Гридасов в комментариях к посту Di.rubens.
После этого Гридасова внесли в базу «Миротворца».
"Центр "Миротворец" просит правоохранительные органы рассматривать данную публикацию на сайте как заявление о совершении этим гражданином осознанных действий против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка, а также других правонарушений", – говорится в сообщении.
Там также отмечается, что 24-летний житель Черкасской области поддерживает вооруженное нападение России на Украину. Из его личных фотографий видно, что он посещал оккупированный Крым.
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Скандал вокруг блогерши di.rubens: что известно
- Блогер из Киева di.rubens назвала Россию любимой страной. На ролик "тиктокерши" обратил внимание офицер ВСУ Анатолий Штефан.
- После этого в сети разгорелся скандал, ведь видео было снято на Майдане.
- Затем юная блогерша удалила свой аккаунт в Facebook. Также скандальный ролик удален в сети Тикток.
- 20 января девушка решила подать в суд на офицера ВСУ Анатолия Штефана "Штирлица" за публикацию скандального ролика с ее участием.
Блогерша утверждает, что информация, которую распространяет военный, является "сфальсифицированной и заведомо ложной".
"В ответ на неправомерные действия офицера, направленные против меня, я готовлю материалы для открытия уголовного дела, а также собираю документы для открытия судебного производства. Данная ситуация рассматривается в Министерстве обороны", – заявляла di.rubens.
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