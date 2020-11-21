Элитный Mercedes G500 с депутатами пытался заехать по лестнице в подъезд многоэтажки.

Во Львовской области новоизбранных депутатов Николая Пущака и Андрея Жидачека исключили из партии «Европейская солидарность» после скандального случая, когда мужчины выехали на элитном авто по лестнице многоэтажки.

Об этом сообщает пресс-служба "ЕС".

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"21 ноября советом Львовской областной территориальной организации "Европейской Солидарности" принято решение об исключении из рядов партии двух ее членов: Жидачека Андрея Богдановича, избранного депутатом Пустомытовского городского совета, и Пущака Николая Зиновьевича, депутата Солонковского сельсовета, за совершение позорных действий, которые противоречат ценностям партии", – говорится в сообщении.

Кроме того, политическая сила инициирует увольнение Пущака с должности заместителя председателя ОТГ и призывает депутатов сложить свои мандаты.

Что предшествовало

В ночь на пятницу 20 ноября элитный внедорожник Mercedes G500 с депутатами пытался заехать по лестнице в подъезд многоэтажки на окраине Пустомытов.

Жидачек уже извинился перед жильцами. Он пообещал восстановить уничтоженную лестницу, а также приобрести пять огнетушителей или камеры наблюдения в качестве моральной компенсации за ущерб. Поэтому жители в полицию заявлений не писали. Сам Николай Пущак отрицал свою причастность к ночному инциденту.

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Автор: Яна Ставская