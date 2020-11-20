Рядом с водителем сидел секретарь Пустомытовского горсовета Андрей Жидачек. Также, по данным СМИ, в автомобиле сидел депутат Николай Пущак.

В ночь на пятницу, 20 ноября, двое новоизбранных местных депутатов от «Европейской солидарности» Николай Пущак и Андрей Жидачек на элитном внедорожнике Mercedes G500 пытались заехать по лестнице в подъезд многоэтажки на окраине Пустомытов.

Об этом сообщает издание Zaxid.net, которому удалось получить записи с камер видеонаблюдения, установленных в этом доме.

Инцидент произошел около 00:10 возле Дома №2 на улице Радоцинской в Пустомытах. На записи видно, что во двор многоэтажки заезжает авто и останавливается перед входом в подъезд. Через некоторое время автомобиль трогается с места и начинает ехать к двери подъезда по лестнице. Со второй попытки машине удалось подняться на крыльцо дома, после чего депутаты задним ходом спустились обратно.

Через несколько минут из авто вышли Андрей Жидачек и еще двое мужчин. Один из них снял с машины регистрационные номера. Дальше они общались возле автомобиля, после чего двое мужчин уехали, а Андрей Жидачек зашел в дом. Судя по всему, отмечают в издании, компания была в нетрезвом состоянии.

По информации Zaxid.net, Жидачек снимает квартиру в этой многоэтажке. Также один из жильцов дома рассказал изданию, что кроме Жидачека в автомобиле был его однопартиец, депутат местного совета Солонковской ОТГ Николай Пущак. И Жидачек уже извинился перед жильцами. Он пообещал восстановить уничтоженную лестницу, а также приобрести пять огнетушителей или камеры наблюдения в качестве моральной компенсации за ущерб. Поэтому жители в полицию заявлений не писали.

Сам Николай Пущак отрицал свою причастность к ночному инциденту в Пустомытах.

"Я не понимаю, о чем идет речь", – прокомментировал он.

Но журналистам удалось выяснить, что Mercedes G 500 с государственной регистрацией ВС0900ВС зарегистрирован на Пущак Любовь Михайловну 1958 года рождения, родственницу депутата.

36-летний Николай Пущак ранее был председателем Жировского сельсовета, входящего в состав Солонковской ОТГ. На местных выборах в 2020 году он планировал баллотироваться от «ЕС» на должность председателя Солонковской ОТГ, но потом передумал и стал депутатом совета Солонковской ОТГ.

33-летний Андрей Жидачек прошел в Пустомытовский городской совет от партии "Европейская солидарность".

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Автор: Денис Прядко