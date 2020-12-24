Инцидент произошел из-за дефекта сварочного шва в основе конструкции опор освещения.

Причиной падения электроопор на Шулявском мосту стал заводской брак.

Об этом сообщает Village Украина со ссылкой на КГГА.

Сообщается, что согласно заключению Института электросварки имени Патона и Государственного научно-исследовательского института строительных конструкций, сварочный шов, который размещался в основе конструкции опор освещения, был разрушен.

Эта конструкция изготовлена на заводе. На момент монтажа на Шулявском мосту генподрядчик получил сертификат качества от завода-производителя. Когда конструкцию устанавливали, то не могли визуально определить возможные повреждения сварочного шва", - поясняют в Дирекции строительства дорожно-транспортных сооружений Киева.

После аварии демонтировали девять опор освещения и контактную сеть троллейбуса, поскольку во время проверки конструкций моста обнаружили такие же повреждения сварочных швов. Эти дефекты расположены в тех же местах, трещины в которых привели к падению трех опор.

Читайте такжеВ сети показали "более наглядное" видео падения столбов на Шулявском мосту

Шулявский мост в Киеве: падение столбов во вторник

15 декабря, на Шулявском путепроводе упали три столба линии электропередач, расположенные на полосе движения в направлении ул. Гетьмана и ул. Довженко. В результате инцидента повреждены 9 автомобилей. Люди не пострадали.

По факту падения электроопор открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 275 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений).

Реконструкция Шулявской развязки была проведена в прошлом, 2019 году.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что главная ответственность - на генеральном подрядчике, который отвечает за качество работ.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Александр Топчий