В нежилом помещении незаконно хранилось около 3-х тонн боевых припасов и оружия.

В г. Люботин Харьковской области правоохранители обнаружили масштабный склад оружия и боеприпасов.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области, прокуратура области осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту незаконного обращения с оружием и боевыми припасами (ч. 1 ст. 263 УК Украины).

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По информации начальника отдела прокуратуры области Юрия Ковалева, установлено, что в нежилом помещении, расположенном в. Люботине Харьковской области, незаконно хранились боеприпасы и оружие. Земельный участок, на котором расположено указанное помещение, принадлежит территориальной общине.

В ходе проведенных обысков обнаружен склад боевых припасов и оружия общим весом около 3 тонн. В частности, обнаружено около 50 ручных противотанковых гранатометов, 200 выстрелов к РПГ, более 470 боевых гранат различных типов, 500 запалов к гранатам, 550 гранатометных выстрелов, 2 минометные мины, 4 противопехотные мины, 3 кг тротила и 60 тыс. патронов различного калибра.

Продолжаются следственные (розыскные) действия, направленные на установление происхождения указанного вооружения и причастных лиц.

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Автор: Александр Кульбачный