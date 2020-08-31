В г. Люботин Харьковской области правоохранители обнаружили масштабный склад оружия и боеприпасов.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области, прокуратура области осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту незаконного обращения с оружием и боевыми припасами (ч. 1 ст. 263 УК Украины).
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По информации начальника отдела прокуратуры области Юрия Ковалева, установлено, что в нежилом помещении, расположенном в. Люботине Харьковской области, незаконно хранились боеприпасы и оружие. Земельный участок, на котором расположено указанное помещение, принадлежит территориальной общине.
В ходе проведенных обысков обнаружен склад боевых припасов и оружия общим весом около 3 тонн. В частности, обнаружено около 50 ручных противотанковых гранатометов, 200 выстрелов к РПГ, более 470 боевых гранат различных типов, 500 запалов к гранатам, 550 гранатометных выстрелов, 2 минометные мины, 4 противопехотные мины, 3 кг тротила и 60 тыс. патронов различного калибра.
Продолжаются следственные (розыскные) действия, направленные на установление происхождения указанного вооружения и причастных лиц.
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