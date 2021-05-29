Госпитализирован 72-летний охранник, получивший ранение в лицо и область сердца.

В Белгород-Днестровском районе Одесской области задержан злоумышленник, устроивший вместе с товарищем стрельбу на кладбище.

Как подтвердили УНИАН в местной полиции, ЧП случилось 27 мая в пригороде города Белгород-Днестровский.

По данным полиции, утром двое мужчин приехали на кладбище в поселке Бритовка. К ним подошла женщина, которой они показались подозрительными. Мужчины начали оскорблять ее, и та, чтобы избежать конфликта, направилась к дому охранника кладбища.

В это время один из злоумышленников достал оружие и начал стрелять женщине вслед. На выстрелы вышел 72-летний охранник, в которого также открыли стрельбу.

Пенсионер получил ранение в область сердца, а также правой щеки с переломом нижней челюсти. Он госпитализирован.

В настоящее время один подозреваемых задержан, поиски второго продолжаются.

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Автор: Лариса Козовая