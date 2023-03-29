Злоумышленники обманули трех граждан и присвоили десятки тысяч долларов и евро.

Правоохранители разоблачили мошенников, которые с помощью дрона похищали у людей деньги во время так называемого "обмена валют".

Об этом сообщает Управление коммуникации Национальной полиции Украины. В сообщении отмечается, что фигуранты действовали по заблаговременно разработанной схеме: в сети интернет размещали объявления с предложением приобрести иностранную валюту по более выгодному курсу, чем в других обменниках, и при этом их интересовали лишь крупные суммы.

"Злоумышленники договаривались о встрече с потенциальным покупателем, затем брали в аренду помещение для "обустройства" обменного пункта. В подготовленном МАФе они делали специальный "ремонт". Так в помещении появлялось два отверстия: в потолке - для квадрокоптера, с помощью которого похищали деньги, и в стене - для побега "работницы", - сообщает полиция.

Видео дня

В сообщении сказано, что когда "кассир" получала деньги для обмена, то сразу звонила "руководителю" с просьбой "открыть сейф" - это и был сигнал для сообщника - оператора беспилотника. "Потом она перекладывала деньги в сетку, прикрепленную к дрону, и снова звонила "руководителю", но на этот раз просила "закрыть сейф": после этих слов беспилотник с деньгами исчезал, а работница "обменника" убегала через "запасной выход". Только тогда клиент понимал, что его обманули", - сообщают в полиции.

Полицейские задержали фигурантов во время очередной попытки мошенничества. Дрон с деньгами, которые они пытались присвоить, удалось посадить.

На данный момент уже установлено, что фигуранты обманули трех граждан и присвоили около 50 тысяч евро и 25 тысяч долларов США. В настоящее время продолжаются мероприятия для установления причастности злоумышленников к аналогичным преступлениям на территории государства, а также разоблачения полного круга лиц, привлеченных к противоправной деятельности.

Сообщается, что следователи разоблачили организованную преступную группу, которая совершала мошенничества в различных областях государства, в ее состав входило пять человек: трое мужчин и двое женщин, которые четко распределили между собой "функции".

Правоохранители провели обыски на местах проживания фигурантов, а также в гаражных помещениях и автомобилях, которые они использовали во время подготовки и совершения преступлений. В результате изъяли машины, беспилотный летательный аппарат и пульт управления им, деньги и номерные знаки, которые злоумышленники использовали для "прикрытия" во время совершения преступлений.

В настоящее время всем участникам организованной преступной группы объявлено о подозрении по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество). Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

Интересные криминальные новости Украины - что надо знать сегодня

Ранее стало известно, что в городе Борисполь Киевской области правоохранители задержали двух злоумышленников, которые избили прохожего и ограбили его.

Нападавшим удалось отобрать у парня мобильный телефон и кейс к беспроводным наушникам. Злоумышленники также требовали от потерпевшего предоставить пароли от телефона и банковского приложения, угрожая убийством.

Вас также могут заинтересовать новости: