Вторые сутки на Прикарпатье ищут ребенка, потерявшегося в горах

6-летний Алексей Стефанцев из Коломыи впервые в жизни с родственниками поднялся в горы. Однако во время восхождения на Говерлу ребенок исчез. Произошло это вчера, 14 августа, около 15:30.

До сих пор место пребывания мальчика неизвестно, сообщают местные спасатели корреспонденту УНИАН. Поиски продолжаются.

Сообщение в полицию о пропаже ребенка поступило около 22:50 от родственников ребенка. К поискам мальчика максимально задействованы все службы полиции Ивано-Франковщины, работники ГСЧС, военнослужащие, кинологи с двумя служебными собаками. Для розыска используется квадрокоптер.

Помогают правоохранителям также волонтеры ОО "Горный спасательный центр", представители "Красного Креста" и Карпатского национального природного парка.

Как рассказали в управлении ГСЧС Ивано-Франковской области, мальчик ушел в горы вместе с бабушкой, дядей, тетей и их детьми. Всего в группе было шесть человек.

"Бабушка с внуком отставали от остальных родственников, а ребенок все время то бегал к дяде с тетей, то есть вперед, то возвращался к бабушке. Поэтому бабушка подумала, что он в это время там, впереди, идет с родственниками. А когда поняли, что ребенка нет, бросились на поиски. Они в горы поднимались впервые, никого не предупреждали", - рассказала корреспонденту УНИАН руководитель пресс-службы ГУ ГСЧС в Ивано-Франковской области Кристина Перцович.

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Приметы ребенка: рост 110 см, среднего телосложения, волосы короткие каштановые, глаза карие. Был одет в зеленую футболку, штаны камуфляжной расцветки, голубую кепку с красным козырьком.

Если кто-то владеет любой информацией, которая может способствовать установлению места нахождения малолетнего Алексея Стефанцива, правоохранители просят немедленно звонить на линию "102" или информировать отдел ювенальной превенции УПД ГУНП в Ивано-Франковской области по телефонам: (0342) 79-03-23, 0979765101.

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Автор: Мирослава Бзикадзе