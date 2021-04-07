УБийство произошло в конце марта / фото gubdaily
В Кировоградской области по подозрению в убийстве 9-летнего мальчика задержали его 21-летнюю сестру.
Читайте такжеВ Киеве похитили человека из-за долга за ремонт мопедаОб этом сообщили в Кировоградской областной прокуратуре.
Убийство произошло в селе Песчаный Брод в Добровеличковском районе Кировоградской области в конце марта.
Сообщается, что подозреваемой инкриминируют п. 2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины, ей избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Девушке грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.
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