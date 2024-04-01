Агент получала от оккупантов геолокации потенциальных целей, а затем проводила там доразведку.

Правоохранители задержали агента российской разведки, которая корректировала ракетно-дроновые удары по Харькову.

Как отмечается в сообщении Службы безопасности Украины, злоумышленницей оказалась работница местного детского сада. В свободное от работы время она помогала рашистам готовиться к обстрелам пунктов базирования Сил обороны в областном центре.

Для наведения вражеского огня фигурантка получала от оккупантов геолокации потенциальных целей, а затем проводила там доразведку. Находясь вблизи объекта, она скрыто наблюдала за ним, чтобы установить там ориентировочное количество личного состава и военной техники. Затем полученные сведения по мессенджеру передавала своему российскому куратору в виде текстовых сообщений с обозначением координат на Google-картах. На основании агентурного "отчета" оккупанты готовили воздушные атаки на город с применением ракетного вооружения и дронов-камикадзе типа Shahed.

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По данным следствия, женщина была дистанционно завербована российской разведкой осенью 2023 года. В поле зрения оккупантов она попала через своего знакомого из города Купянск, который во время захвата райцентра бежал в РФ и присоединился к вражеским войскам.

Как сообщается, вражеская пособница была разоблачена еще на начальном этапе ее разведывательной активности, благодаря чему удалось принять меры для обеспечения безопасности пунктов базирования защитников Харькова.

Сотрудники СБУ задержали злоумышленницу в собственном доме. Во время обысков в доме задержанной изъят мобильный телефон, который она использовала для коммуникации с агрессором.

Женщине сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Сейчас злоумышленница находится под стражей. Ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Разоблачение вражеских агентов в Украине

В Украине правоохранители чуть ли не ежедневно выявляют представителей агентурной сети страны-агрессора. В частности, на днях в Днепре задержали пособника оккупантов, когда тот проводил доразведку вблизи госпиталя Сил обороны. Злоумышленник хотел установить ориентировочное количество украинских защитников, которые находились там на стационарном лечении. Еще одной потенциальной целью врага была местная тепловая электростанция, которая обеспечивает электричеством значительную часть мегаполиса. Агент собирал информацию о техническом состоянии объекта для "учета" в подготовке новой серии воздушных атак на город.

Перед тем в Киеве и в Одессе задержали двух агентов ФСБ РФ, которые готовили ракетные удары по воинским частям Сил обороны и объектам энергетики и телекоммуникаций в трех регионах. В зоне особого внимания агентов были армейские подразделения, которые обеспечивают охрану Генштаба ВСУ, данные о Силах обороны в Полтавской области, а также Киевская телебашня и столичная ТЭЦ. По данным следствия, одним из вражеских приспешников оказался инженер-технолог предприятия пищевой промышленности Одессы. Другой - 24-летний киевлянин. В конце января они были дистанционно завербованы кадровым сотрудником ФСБ по Москве и Московской области.

По информации главы Службы безопасности Украины Василия Малюка, за 2023 год СБУ ликвидировала 47 российских агентурных сетей.

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