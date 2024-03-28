Пособника оккупантов задержали прямо "на горячем", когда проводил доразведку вблизи госпиталя Сил обороны. Злоумышленник хотел установить ориентировочное количество украинских защитников, которые находились там на стационарном лечении.

Киберспециалисты Службы безопасности Украины сорвали новую попытку РФ нанести ракетный удар по военной и критической инфраструктуре Днепра.

Согласно сообщению СБУ, благодаря многоэтапной спецоперации прямо "на горячем" в областном центре задержан агент ФСБ, который проводил доразведку вблизи госпиталя Сил обороны. Злоумышленник хотел установить ориентировочное количество украинских защитников, которые находились там на стационарном лечении. Также он следил за медицинским транспортом, который прибывал на территорию медучреждения.

Полученные сведения вместе с координатами объекта фигурант пытался передать в ФСБ через анонимный чат в мессенджере. В дальнейшем оккупанты планировали использовать развединформацию для подготовки ракетного удара по военному госпиталю в Днепре.

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Как оказалось, еще одной потенциальной целью врага была местная тепловая электростанция, которая обеспечивает электричеством значительную часть мегаполиса. По указанию ФСБ их агент снимал на собственный телефон периметр ТЭС и прилегающую территорию. Такая информация была необходима рашистам, чтобы узнать о техническом состоянии объекта для "учета" в подготовке новой серии воздушных атак на город.

По данным следствия, агентом оказался 22-летний местный житель, которого в феврале этого года дистанционно завербовал кадровый сотрудник российской спецслужбы. "Во внимание" агрессора молодой человек попал как активный пользователь российских Телеграмм-каналов по поиску быстрого заработка. За сотрудничество с оккупантами предатель получал на собственные банковские реквизиты денежное "вознаграждение".

Сейчас следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору). Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение. Сотрудники СБУ также установили личность его российского куратора.

Российские агенты в Украине

Как сообщал УНИАН, вчера СБУ информировала, что в Киеве и в Одессе задержали двух агентов ФСБ РФ, которые готовили ракетные удары по воинским частям Сил обороны и объектам энергетики и телекоммуникаций в трех регионах. В зоне особого внимания агентов были армейские подразделения, которые обеспечивают охрану Генштаба ВСУ, данные о Силах обороны на Полтавщине, а также Киевская телебашня и столичная ТЭЦ. По данным следствия, одним из вражеских приспешников оказался инженер-технолог предприятия пищевой промышленности Одессы. Другой - 24-летний киевлянин. В конце января этого года они были дистанционно завербованы кадровым сотрудником ФСБ по Москве и Московской области.

На днях глава Службы безопасности Украины Василий Малюк сообщил, что за 2023 год СБУ ликвидировала 47 российских агентурных сетей. В их состав входили предатели разного "калибра", в том числе нардепы и представители Сил обороны.

В частности Малюк информировал о разоблачении агентурной сети в Киевской области, участники которой выполняли задания от ФСБ, прошли курсы операторов боевых дронов и планировали уничтожить систему Patriot.

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