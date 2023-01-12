Предатель поддерживал коммуникацию с ФСБ через анонимный телеграм-канал, куда сбрасывал сведения в виде фото - и видеоматериалов с привязкой к местности.

Контрразведка СБУ в ходе многоэтапной спецоперации в Киевской области разоблачила еще одного агента ФСБ РФ.

Как говорится в сообщении СБУ, пособником оккупантов оказался житель Белой Церкви, которого в декабре 2022 года завербовал кадровый сотрудник российской спецслужбы.

"После предоставления письменного согласия на сотрудничество с врагом получил оперативный псевдоним "Тень" и задание на проведение разведывательно-подрывной деятельности против Украины. По указанию ФСБ он объезжал местность и скрыто собирал информацию о местах расположения и перемещения подразделений Сил обороны на территории региона", - говорится в сообщении.

Видео дня

В СБУ добавили, что предатель прежде всего пытался выявить штабы управления и склады с артиллерийским вооружением ВСУ. Кроме этого, он передавал агрессору координаты местных объектов критической инфраструктуры, в том числе энергогенерирующих предприятий.

"Разведывательная информация нужна была оккупантам для подготовки серии прицельных ракетных ударов по региону. Контрразведчики СБУ задержали вражеского агента на попытке сбора закрытых сведений об украинских военных базах", - отмечается в сообщении.

По данным следствия, предатель поддерживал коммуникацию с ФСБ через заранее отработанный анонимный Телеграм-канал. Именно туда он сбрасывал полученные сведения в виде фото-, видеоматериалов с привязкой к местности.

Установлено, что в дальнейшем злоумышленник должен был создать разветвленную агентурную сеть для большего "покрытия" региона по сбору разведданных в пользу россиян.

Во время обысков по адресу проживания задержанного правоохранители изъяли мобильные телефоны с доказательствами законспирированной переписки с агрессором. Также у фигуранта выявлены российский паспорт и прокремлевская символика.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 ("государственная измена, совершенная в условиях военного положения) Уголовного кодекса. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Коллаборанты и предатели в Украине

Верховная Рада приняла закон Об установлении уголовной ответственности за коллаборационную деятельность 3 марта 2022 года. Закон вступил в силу 15 марта.

10 января этого года стало известно, что с начала полномасштабной войны СБУ начала более чем 1,5 тыс. уголовных производств по фактам государственной измены и шпионажа.

Как отметили в пресс-центре СБУ, более 340 дел против госизменников и шпионов направлены в суд.

"За этот период выявлено свыше 600 российских агентов и шпионов, которые проводили разведывательно-подрывную деятельность против нашего государства", – сообщили в СБУ.

Вас также могут заинтересовать новости: