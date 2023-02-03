Они пытались выявить расположение законспирированных баз Сил Специальных Операций ВСУ, а также локации инженерных укреплений и учебных центров украинских войск.

Контрразведка Службы безопасности нейтрализовала группу агентов ФСБ в Днепропетровской области.

Как сообщил пресс-центр СБУ, злоумышленники собирали разведданные о местах дислокации и перемещения подразделений Сил обороны в прифронтовых районах востока Украины.

Отмечается, что прежде всего они пытались выявить расположение законспирированных баз Сил специальных операций ВСУ, а также локации инженерных укреплений и учебных центров украинских войск.

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"Для этого вражеские приспешники постоянно пытались расширять собственную сеть информаторов, в том числе среди украинских военных и правоохранителей. Кроме того, в случае приближения оккупационных группировок к Днепропетровской области агенты ФСБ должны были обеспечить им поддержку в виде совершения диверсий и терактов на территории региона. По данным следствия, агентурную группу возглавлял бывший сотрудник местного подразделения расформированной милиции, которого российская спецслужба завербовала задолго до начала полномасштабного вторжения. Злоумышленник фактически находился в статусе вражеского резидента и получил задание сформировать собственную агентурную сеть для проведения разведывательно-подрывной деятельности против Украины. После 24 февраля прошлого года враг активизировал деятельность своей резидентуры для сбора разведывательной информации", - говорится в сообщении.

В спецслужбе отметили, что в случае захвата региона российские захватчики обещали своим приспешникам руководящие "должности" в местных оккупационных администрациях.

Сотрудники СБУ поэтапно задокументировали факты преступной деятельности вражеских агентов.

Во время обысков по местам их проживания правоохранители обнаружили огнестрельное оружие с глушителями; боевые гранаты; патроны различного калибра, средства связи для конспиративной коммуникации с представителями ФСБ.

В рамках уголовного производства, начатого следователями СБУ по ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена), решается вопрос о сообщении фигурантам о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Борьба с предателями в Украине

Как сообщал УНИАН ранее, бывший правоохранитель перейщов на сторону России и хотел устроить взрыв на Кураховской ТЭС. Мужчину задержали, ему грозит пожизненное.

Также правоохранителям удалось задержать депутата ОПЗЖ, работавшего на российскую разведку. Мужчина фиксировал последствия "прилетов" и отправлял "отчеты" оккупантам.

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