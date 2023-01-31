Служба безопасности Украины задержала депутата ОПЗЖ, который работал на российскую разведку в восточных регионах Украины. Об этом сообщила пресс-служба СБУ и показала фото злоумышленника.
Пособником рашистов оказался депутат Северского городского совета. С октября 2022-го года он собирал разведданные о дислокации подразделений Сил обороны на территории Бахмутского района.
Также он передавал координаты местных объектов критической инфраструктуры, в том числе энергогенерирующих предприятий. По этим данным оккупанты проводили прицельные ракетные удары по украинским городам.
Российский агент фиксировал последствия "прилетов" и отправлял "отчеты". Злоумышленник "погорел" на попытке очередной передачи агрессору закрытых сведений.
По данным следствия, депутат был завербован представителем российской военной разведки. Сейчас суд избрал меру пресечения депутату в виде содержания под стражей.
Истории с предателями в Украине
Ранее СБУ задержала бывшего беркутовца, который в начале полномасштабного вторжения поддержал российских захватчиков. Отмечается, что после 24 февраля 2022 года он начал по собственной инициативе собирать информацию о базировании и перемещении подразделений Сил обороны в районах городов Горняк и Красногоровка.
Также правоохранители задержали российского агента, корректировавшего ракетные удары по Лиману Донецкой области.
Кроме того, вблизи объекта критической инфраструктуры Харькова был задержан российский агент, корректировавший ракетные удары по городу.