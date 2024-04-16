Беспилотник с выстрелом к ручному противотанковому гранатомету РПГ-7 должен был взорвать автомобиль с чиновником.

СБУ рассказала детали о циничном покушении на главу Херсонской военной администрации Александра Прокудина и о том, как задержанный наводил российские дроны на локации Сил обороны.

Речь идет о том, что предатель, который работал на военную разведку РФ, отслеживал локации наибольшего сосредоточения личного состава и боевой техники ВСУ, а также расположение фортификационных сооружений. В СБУ уверяют, что заблаговременно разоблачили планы агрессора и сорвали их выполнение. Одновременно провели комплексные мероприятия для обеспечения безопасности украинских военных и должностных лиц прифронтовой ОВА. Был поэтапно задокументирован каждый его шаг агента и задержан во время выполнения вражеского задания.

В частности, в ходе расследования СБУ узнала о причастности фигуранта к попыткам покушения на главу местной ОВА. Установлено, что именно по координатам и "подсказкам" агента оккупанты пытались попасть по автомобилю чиновника FPV-дроном. Беспилотник был оснащен выстрелом к ручному противотанковому гранатомету РПГ-7, который должен был взорвать транспортное средство, в котором находился чиновник. Впрочем, благодаря СБУ и украинским защитникам дрон был нейтрализован.

"Для сбора разведданных российский агент выдавал себя за водителя такси и ездил по городу в собственном авто, в котором установил скрытый видеорегистратор. Кроме того, он пытался получать "нужные" сведения, заводя доверительные разговоры со своими пассажирами. При чем, что время от времени его услугами пользовались даже украинские военнослужащие", - рассказали в украинской спецслужбе.

Она также обнародовала видео с соответствующими доказательствами - общение, предположительно, по телефону вражеского агента с неизвестным. В частности, предатель рассказывает, что подвозил двух военных к определенной "точке", где стоит их техника, и говорит, куда эти "пассажиры" будут направляться.

На другой записи слышно, как информатор говорит, мол, на каждой АЗС есть много "джипов с военными".

По данным СБУ, полученную информацию фигурант мессенджером передавал оккупантам для подготовки прицельных ударов по городу, с применением артиллерии и дронов-камикадзе.

По данным следствия, задержанным является 55-летний местный житель, который дистанционно работал на российскую спецслужбу через знакомого.

Им оказался бывший местный житель, который после полномасштабного вторжения бежал в Россию и начал работать на военную разведку РФ. Его личность уже установлена Службой безопасности.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Сейчас он находится под стражей. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение. Продолжаются комплексные мероприятия для привлечения к ответственности его сообщника, который скрывается в России.

По данным Херсонской областной прокуратуры, задержанный работал в одном из таксопарков Херсона. Снимал и фотографировал объекты, передвигаясь по городу.

Собранную информацию передавал "знакомому" на неподконтрольную территорию Украины.

Сейчас проверяется причастность предателя к наведению не менее семи вражеских ударов по областному центру.

Покушение на Александра Прокудина: что известно

Председатель СБУ Василий Малюк рассказал, что Служба безопасности Украины предотвратила поку шение на главу Херсонской ОГА Александра Прокудина. Малюк рассказал, что 10 апреля был задержан житель Херсона, который организовывал покушение вместе с вражескими спецслужбами. Как рассказал глава СБУ, с глубины 12 километров был запущен новый образец вражеского fpv-дрона. Непосредственно на месте визуальное наблюдение осуществлял предатель, он же корректировал огонь по машине Прокудина. Все это удалось задокументировать. Вражеский дрон, за счет украинских РЭБов, был посажен своевременно.

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