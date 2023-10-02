Он помогал россиянам устанавливать минные поля, чтобы помешать ВСУ освободить область.

Служба безопасности Украины задержала еще одного вражеского пособника, который пошел на добровольное сотрудничество с агрессором во время временной оккупации Харьковщины.

Как сообщил пресс-центр СБУ, злоумышленником оказался 29-летний житель одного из поселков Богодуховского района, который ранее был осужден за тяжкие преступления.

Отмечается, что после захвата населенного пункта он помогал российским захватчикам ориентироваться на местности и выбирать территорию для обустройства минных заграждений.

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В спецслужбе проинформировали, что среди заминированных участков были местные дороги и проезжие части, которыми пользовались мирные жители района.

Кроме того, он "сдавал" захватчикам адреса участников движения сопротивления в регионе. После этого россияне похищали людей и отвозили их в российские застенки.

"Также злоумышленник вместе с оккупантами грабил дома односельчан, которые в то время выехали на подконтрольную Украине территорию. Во время мародерства его участники похищали авто, выносили бытовую технику, мебель и другое частное имущество граждан. после освобождения района приспешник агрессора пытался "залечь на дно", чтобы избежать правосудия. Однако, сотрудники СБУ все равно установили его местонахождение и задержали", - говорится в сообщении.

В СБУ отметили, что сейчас фигуранту сообщено о подозрении по ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору). Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

СБУ задержала агента ФСБ, который хотел вступить в "Армию дронов"

Как сообщал УНИАН, СБУ задержала в Киеве агента ФСБ, который хотел поступить в школу "Армии дронов", чтобы шпионить за украинскими военными. Он собирал разведданные о спецподразделениях Вооруженных Сил Украины и СБУ, которые специализируются на использовании беспилотных летательных аппаратов.

Соответствующее задание вражеский агент получил от своего российского "куратора" в конце лета этого года. Для его выполнения приспешник агрессора пытался поступить на обучение в одну из киевских школ "Армии дронов".

После зачисления в учреждение он должен был установить локации полигонов Сил обороны, где курсантов учат управлять ударными и разведывательными беспилотниками.

Также он планировал обнаружить места базирования украинских спецподразделений БПЛА и их дронов.

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