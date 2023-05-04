Для "разгона" фейков злоумышленники создали анонимные аккаунты в соцсетях, аудиторией которых были почти 200 тысяч пользователей.

Киберспециалисты Службы безопасности Украины разоблачили межрегиональную сеть ботоферм, которые распространяли дезинформацию для расшатывания общественно-политической ситуации в Украине.

Как сообщил пресс-центр СБУ, в первую очередь, злоумышленники пытались дискредитировать деятельность высшего военно-политического руководства нашего государства в условиях войны. Также отмечается, что они распространяли ложные сообщения о терактах в украинских городах и "минировании" объектов с массовым скоплением людей.

В спецслужбе проинформировали, что для "разгона" фейков были созданы анонимные аккаунты в соцсетях "Фейсбук", "Инстаграм" и "Твиттер" с общей аудиторией в почти 200 тыс. пользователей.

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В частности, в СБУ отметили, что в результате многоэтапной спецоперации в разных регионах Украины обезврежено 9 ботоферм и разоблачены их организаторы.

"Среди них - активные сторонники одной из отечественных политсил. "Очаги" дезинформации действовали в Тернопольской, Полтавской, Черкасской, Сумской, Львовской, Черновицкой, Харьковской, Николаевской и Закарпатской областях. Аппаратно-программные комплексы для "выращивания" ботов фигуранты установили в собственных помещениях или в офисных помещениях. Во время обысков у злоумышленников выявлено: компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности; банковские карты, на которые получали деньги за информационные "вбросы"; 5 тыс. SIM-карт украинских операторов мобильной связи; GSM-шлюзы и другое специализированное оборудование", - говорится в сообщении

На основании собранных доказательств фигурантам планируется сообщить о подозрении по ст. 361 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи).

Сейчас продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.

Борьба с врагами Украины - что сообщалось

1 мая стало известно, что в Одесской области задержали предателя, который "сливал" российским оккупантам информацию об обороне местных заводов.

По сведениям правоохранителей, злоумышленник - работник одного из местных заводов химической отрасли. Мужчина присылал знакомым россиянам координаты критической инфраструктуры.

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