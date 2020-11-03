По неофициальным данным, студент одного из вузов совершил самоубийство якобы «чуть ли не на глазах своих родных».

В городе Измаил Одесской области 18-летний юноша погиб, прыгнув с 9-го этажа заброшенного завода.

Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, сегодня на окраине Измаила погибшего обнаружили родственники.

«По словам родителей, раньше парень говорил о намерении покончить жизнь самоубийством. Поэтому, не дождавшись сына вовремя с учебы, они пошли ему навстречу, заподозрив плохое...», - говорится в сообщении.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа территориального отдела полиции. Полиция устанавливает причины и обстоятельства трагедии. Решается вопрос об открытии производства по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство с пометкой «самоубийство»).

Для установления окончательной причины смерти тело направили на судебно-медицинскую экспертизу.

По неофициальным данным, указанный юноша - житель Измаильского района, студент одного из вузов - совершил самоубийство якобы «чуть ли не на глазах своих родных».

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Автор: Лариса Козовая