30 марта водолазы достали из воды тела погибших.

В Черкасской области отец с сыном совершили самоубийство, утопившись в карьере в автомобиле.

Читайте такжеВ Одессе 15-летняя девочка совершила самоубийство, прыгнув с 7-го этажа жилого домаКак сообщает полиция Черкасской области, 30 марта водолазы достали из воды тела погибших жителей Смелы.

За день до этого жена заявила об исчезновении родных. Она рассказала полицейским, что 28 марта ее 58-летний муж и 34-летний сын, выехали на автомобиле ВАЗ-2115 в Ватутино, Звенигородский район, а вечером связь с ними отсутствовала.

Женщина подозревала страшное, потому что получила от мужа «прощальное» сообщение.

«Правоохранители «вышли» на след протекторов шин от авто, которые заканчивались на обрыве карьера, которые были аналогичными тому, на котором передвигались мужчины. Тогда на место происшествия вызвали водолазов Смелянской спасательной службы, которые обследовали дно карьера и на глубине около 20 метров обнаружили ВАЗ-2115 с погибшими. Транспортное средство подняли на поверхность с помощью автокрана», – сообщили в полиции.

По данному факту открыто уголовное производство по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (отметка исчезновения без вести).

«Известно, что отец и сын совершили самоубийство. Причину поступка пока выясняют следователи», - добавили в полиции.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Катерина Шварц