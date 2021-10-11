Пользователи желают, чтобы лев "сожрал" своего владельца, который решил сделать из животного игрушку.

Харьковский депутат горсовета от партии "Оппозиционной платформы - За жизнь" Джавид Саид не скрывает своего хобби - политик любит экзотических животных и является владельцем настоящего африканского льва. Однако когда он похвастался хищником, который сидел в его авто, украинцы отреагировали негативно.

Джавид показал льва в машине на видео на своей странице в Instagram.

Депутат похвастался огромным хищником, который сидел на пассажирском кресле в салоне его авто. Лев облизывал ему голову и клал свою огромную лапу на Джавида. Также политик снял, как животное выглядывает из окна роскошного авто.

Пользователи сети считают, что депутат посадил льва в машину не просто для фото. Джавид мог "гонять" по Харькову с опасным животным в салоне. Если это так, то эти действия подвергали опасности огромное количество людей. Во-первых, лев в любой момент может отвлечь внимание депутата и стать причиной ДТП. Во-вторых, животное может выбежать из салона и напасть на прохожих.

Читайте такжеНа популярном украинском курорте пьяный депутат сбил пешехода и пытался скрыться с места ДТП (фото, видео)Видео со львом депутата уже распространилось в социальных сетях. Пользователи осуждают поступок Джавида, который держит у себя дома хищное животное. Кстати, льва зовут "Красавчиком", ему уже 4,5 года.

"С жиру бесится", "потом сожрет его, и правильно сделает", "откуда у него такие деньги?!", "Идут в политику, чтобы жизнь свою налаживать", "Это видео из беднейшей и самой коррумпированной страны в Европе", - украинцы выдали в адрес депутата свеженькую порцию хейту.

Сам Джавид несколько лет назад даже задекларировал льва. Депутат говорит, что он очень любит животное и прилагает много усилий, чтобы хищник хорошо себя чувствовал в условиях неволи.

Ранее УНИАН уже сообщал о владелице маникюрного салона, которая решила получить должность вице-премьера. Женщина честно задекларировала сумки Chanel, украшения Cartier и множество одежды на миллионы гривен.

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Автор: Полина Кузенко